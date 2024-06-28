الأهلى يسعى للفوز على فاركو لمواصلة الزحف نحو قمة الدورى.. اليوم

يلتقي الفريق الأول بالنادي الأهلى مع نظيره فاركو في السابعة مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدورى المصرى الممتاز.

وتعد المباراة مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الإفريقى، وحقق الفريق في آخر ظهور الفوز على الداخلية بهدفين مقابل هدف، قبل أن يحقق فوز اعتباريا على الزمالك بهدفين دون رد لرفض الفارس الأبيض خوض مباراة القمة فيما فاز فاركو على الاتحاد السكندري بهدف دون رد بآخر ظهور فى المسابقة.

يحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 45 نقطة، بعدما لعب 19 مباراة حقق الفوز في 14 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين فيما يحتل فاركو المركز الخامس عشر بجدول الدوري برصيد 25 نقطة، بعدما لعب 27 مباراة حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 10 لقاءات وخسر 12 مباراة.

ويغيب عن الأهلى الثلاثي عمر كمال عبدالواحد وبيرسي تاو وعلي معلول للإصابة وتشهد المباراة عودة كل من محمد الشناوي ووسام أبوعلي ومحمد عبدالمنعم، بعد غيابهم عن لقاء الداخلية في الجولة الماضية.

وعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة مع لاعبيه قبل مواجهة فاركو أكد أن المنافس تحسن أداؤه بعدما شعر بخطورة موقفه، حيث تمكن من تحقيق الفوز على الاتحاد السكندرى فى المباراة الأخيرة وبالتالى فهو يسير بشكل جيد للغاية.

وشدد كولر إن الفريق يخوض مباريات مضغوطة وفى منتهى القوة ضمن الصراع القوي للمنافسة على لقب الدورى وهي المرحلة الأصعب فى الفترة الحالية.

وطالب المدير الفني من لاعبيه عدم الاستهتار بالخصم خاصة أن فارق المواجهتين بين الفريقين ليست بعيدة، وحققنا الفوز بصعوبة بالغة وهو سيلعب اليوم من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أو مواصلة صحوته في الإنتصارات.

وحذر كولر من تكرار نفس أخطاء اللاعبين في لقاء الفريقين في المباراة الماضية، والتي تسببت في وجود أزمات بين المدافعين ووسط الملعب ولابد من تقارب الخطوط واللعب من لمسة واحدة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام فاركو في الدوري

من جانبه استقر السويسري مارسيل كولر علي تشكيل فريقه الذي سيخوض اللقاء والمكون من محمد الشناوي في حراسة المرمي وأمامه الرباعي محمد هاني ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة وكريم فؤاد وفي وسط الملعب أمام عاشور وأكرم توفيق ومروان عطية وحسين الشحات ورضا سليم وفي الهجوم وسام أبوعلي.