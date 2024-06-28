الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بمنحة مصرية.. وزير الرى يفتتح محطة قياس المناسيب والتصرفات فى جونجلى بجنوب السودان

افتتاح محطة مناسيب
افتتاح محطة مناسيب المياه بجونجلى

افتتح الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، ونظيره لجنوب السودان بال ماي دينج، يرافقهما محجوب بيل حاكم ولاية جونجلى،  محطة قياس المناسيب والتصرفات بمدينة بور في ولاية جونجلي بجنوب السودان.

 أكد الدكتور هانى سويلم خلال الإحتفالية، أن أحد أبرز اشكال الدعم الذى قدمته مصر لدولة جنوب السودان هو تعزيز منظومة القياسات المائية سواء من خلال مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية والذى سيمكن الجانب الجنوب سودانى من تقدير كميات ومواقع هطول الأمطار بمختلف مناطق جنوب السودان، أو من خلال محطة قياس المناسيب والتصرفات بمدينة بور، والتى تم إنشاؤها بمنحة مصرية والتى توفر بيانات رصد حقيقية للمناسيب والتصرفات على أرض الواقع والتى يمكن استخدامها لاحقا فى النماذج الرياضية الخاصة بإدارة المياه، بما يمكن من إدارة الموارد المائية بشكل فعال وصورة دقيقة. 

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وزير الرى يدشن مشروع أعمال التطهيرات بمجرى بحر الغزال فى جنوب السودان

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توجيه من وزير الرى بشأن "الحشائش" التى تظهر فى الترع أو المصارف

كما أشار الدكتور سويلم، إلى أنه يمكن الاستفادة من البيانات التى يتم رصدها بمحطة قياس المناسيب والتصرفات من خلال كوادر جامعة "جون جارنج" وغيرهم من المتخصصين فى دولة جنوب السودان لتحسين عملية إدارة المياه بجنوب السودان بصورة دقيقة.

تقديم كافة أشكال الدعم للجانب الجنوب سوداني

افتتاح محطة مناسيب المياه 

وأكد وزير الرى، أن مصر ستستمر فى تقديم كافة أشكال الدعم للجانب الجنوب سوداني فى المرحلة القادمة وتنفيذ المزيد من المشروعات التنموية والجارى الإعداد لها.

افتتاح محطة مناسيب المياه 

ومن جانبه،أعرب بال ماي دينج عن تقديره لمصر وسعادته بإنشاء وحدة القياس بمدينة بور، حيث ستساعد هذه القياسات الجانب جنوب سوداني على تحسين عملية إدارة الموارد المائية، مشيرا إلى أن النماذج الرياضية المستخدمة فى التنبؤ دقيقة بشكل كبير، كما أنه يتم استخدام أحدث أجهزة القياس بموقع المحطة، مبديا رغبته فى التوسع فى المزيد من المشروعات المائية فى جنوب السودان بالتعاون مع الدولة المصرية.

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توجيه من وزير الرى بشأن "الحشائش" التى تظهر فى الترع أو المصارف

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