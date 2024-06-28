الجمعة 28 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

75 محضرًا متنوعًا فى حملة أمنية بالأقصر

الحملة
الحملة

شنَّت إدارة شرطة المرافق بالأقصر، بالتنسيق مع مجلس مدينة إسنا برئاسة دكتور محمد رزق رئيس مدينة إسنا، حملة مكبرة لمتابعة الانضباط في الشارع والحالة الأمنية والمرورية ومنع التكدسات وإزالة أي معوقات أو مخالفات من الباعة الجائلين.

واستهدفت الحملة شوارع  أحمد عرابي، البحر القديم، الكورنيش، ومنطقة المستشفى العام، وأسفرت الحملة عن تحرير ١٢ محضر إشغال، ٥ محاضر باعة جائلين، ٦ محاضر نظافة عامة، ١٣ محضر مضبوطات متنوعة، ٣٩ محضر إزالات إدارية.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشة لضبط المخالفين وضرورة المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات ومراجعة التزام المحلات التجارية والمقاهي بقانون إشغال الطرق العامة وتحقيق الانضباط العام، وتكليفات اللواء حسن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر في ضبط كل ما يخل بالأمن العام ومنع الأنشطة المخالفة وتحقيق الانضباط والقضاء على كافة المظاهر العشوائية والتصدي للمخالفات في المهد.

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إدارة شرطة المرافق بالأقصر الحالة الأمنية الباعة الجائلين احمد عرابى المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر

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