وسائل إعلام إسرائيلية: دوى صفارات الإنذار فى عدة بلدات بالجليل الغربى

بثت وسوائل إعلام إسرائيلية، أخبارًا عن دوي صفارات الإنذار في عدة بلدات بالجليل الغربي، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأفادت "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بوجود إصابات بانفجار سيارة مفخخة في هرتسليا شمال تل أبيب.

شهداء وجرحى بعد تجديد الاحتلال غاراته وسط وجنوب قطاع غزة

واستشهدت مواطنة، فجر اليوم الجمعة، وأصيب مواطنون آخرون، بينهم أطفال في قصف طيران ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي منازل وسط قطاع غزة، وخيامًا تؤوي نازحين غرب رفح جنوب القطاع.

وقالت مصادر محلية، إن طيران الاحتلال قصف منزلًا في محيط منطقة البركة بدير البلح وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد مواطنة وإصابة مواطنين آخرين بينهم أطفال، كما أصيب مواطنون آخرون في قصف مدفعي وإطلاق نار من آليات الاحتلال صوب خيام تؤوي نازحين في منطقة الشاكوش ومفرق الإقليمي غرب مدينة رفح.