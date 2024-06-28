الإيرانيون يواصلون الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية (بث مباشر)

قدمت "القاهرة الإخبارية"، بثا مباشرا، لإدلاء الإيرانيين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

بدأ الإيرانيون التصويت لاختيار رئيس جديد للبلاد، اليوم الجمعة، وفتحت مراكز الاقتراع في جميع أنحاء إيران، في الساعة 8 صباحًا بالتوقيت المحلي، وستستمر في استقبال الناخبين لمدة عشر ساعات ومع ذلك، يجوز لوزارة الداخلية تمديد فترة الانتخابات إذا لزم الأمر.

ويصوت الإيرانيون لصالح رئيس جديد بعد وفاة إبراهيم رئيسي في حادث طائرة هليكوبتر، وسيختارون من مجموعة من أربعة مرشحين ثلاثة منهم موالين للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.