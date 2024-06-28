الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كوبا أمريكا.. بنما تحقق فوزًا قاتلًا على الولايات المتحدة وأوروجواى تسحق بوليفيا

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة وبنما

أنعش منتخب بنما، آماله في بلوغ الأدوار الإقصائية لكوبا أمريكا 2024، بعد تحقيقه فوزا ثمينا على الولايات المتحدة الأمريكية، بهدفين مقابل هدف، في الجولة الثانية من دور المجموعات.

واضطر منتخب الولايات المتحدة للعب بعشرة لاعبين، منذ الدقيقة 18، بعد طرد لاعبه تيموثي وياه.

ورغم النقص العددي، افتتح المنتخب الأمريكي، باب التسجيل، عن طريق فلوريان بالوجون في الدقيقة 22.

ولم يهنأ منتخب الولايات المتحدة بتقدمه طويلا، بعدما أحرز سيزار بلاكمان هدف التعادل في الدقيقة 26.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، بعدما أحرز خوسيه فاخاردو الهدف الثاني لبنما في الدقيقة 83.

وفي الدقيقة 88، أشهر حكم المباراة، البطاقة الحمراء في وجه أدالبيرتو كاراسكيا لاعب المنتخب البنمي.

ويعد هذا هو الانتصار الثاني على التوالي لبنما أمام الولايات المتحدة، بعدما سبق أن تغلبت عليها بركلات الترجيح في يوليو الماضي، بالدور قبل النهائي لبطولة الكأس الذهبية.

وبتلك النتيجة، حصل منتخب بنما على أول 3 نقاط في مسيرته بالمجموعة، ليتواجد في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف الولايات المتحدة صاحبة الوصافة.

من جانبه، اكتسح منتخب أوروجواي، نظيره البوليفي، بخماسية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثانية إطار المجموعة ذاتها

وجاءت خماسية أوروجواي عن طريق فاكوندو بيليستري (8) وداروين نونيز (21) وماكسمليانو أراوخو (77) وفيدي فالفيردي (81) ورودريجو بيتنانكور (89).

وبهذا الفوز، رفعت أوروجواي، رصيدها إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، لتضمن التأهل إلى ربع النهائي.

من جانبه، ظل منتخب بوليفيا في ذيل المجموعة بلا رصيد من النقاط، ليودع البطولة تقريبا، لأن تأهله بات يحتاج إلى معجزة تاريخية.

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