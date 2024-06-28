الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غدًا.. الحكم على 10 متهمين فى "خطف ابن وزير الصحة الأسبق"

متهمين
متهمين

تصدر  محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في زينهم غدًا السبت، الحكم على 10 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خطف ابن وزير الصحة الأسبق"  .

8 متهمين في القضية

جاء في أمر الإحالة أن المتهمين، هم "محمد ح"، 34 سنة، مدرب كمال أجسام، "مي. س"، 39 ربة منزل، "عبدالله. ح"، 28 سنة، صاحب محل بيع هواتف محمولة، "علي ج"، 33 سنة، حاصل على دبلوم فندقي "سعيد ح"، 50 سنة، سائق أجرة، "محمد. ع" 29 سنة، حارس، "م. م"، 31 سنة، "زينب ع" 52 سنة ربة منزل، "م. س"، 34 سنة، نقاش، "ه.ع".

الاتهامات التي وجهتها النيابة

ووجهت النيابة للمتهمين، أنهم في 17سبتمبر 2023 – بدوائر أول أكتوبر، أوسيم، ثان طنطا- محافظة الجيزة، الغربية، خطفوا بالتحايل والإكراه المجني عليه، إذ إنه على إثر علاقة صداقة بين الأخير والمتهم الأول وتيقن الأخير بأنه ميسور الحال، أقام وباقي المتهمين تشكيلًا عصابيًا واتفقوا على خطف المجني عليه، ووضعوا مخططًا محكمًا بإعداد المتهم الأول وقسموا فيه الأدوار بينهم مستغلين الليل ساترًا لهم.

 تفاصيل الواقعة

واصطحب المتهم الأول المجني عليه لمحل تواجد المتهمين من الثاني للسابع بالطريق العام، وما إن أدركوه بعصبتهم قاموا بنقله بواسطة مركبته ومركبات أخرى مهددين إياه بواسطة سلاح أبيض لإحدى الوحدات السكنية المملوكة للمتهم بشارع المزرعة- منطقة بشتيل- أوسيم- الجيزة، ثم نقلوه إلى وحدة سكنية أخرى محل تواجد المتهمين من الثامن للعاشر- والمملوكة لأهلية المتهمة الثانية بـ95 شارع راغب باشا الحمرة- قسم ثان طنطا، وتمكنوا بتلك الوسيلة من إقصائه عن أعين ذويه.

وحجزوا المجني عليه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح، وذلك بأنهم وعقب إتيانهم الأفعال محل الاتهام الأول- احتجزوه بالوحدة السكنية المملوكة للمتهم الثالث، وكذا الوحدة السكنية المملوكة لأهلية المتهمة الثانية، حيث تناوبوا مراقبته وحبسه ومنعوه من مبارحة تلك الوحدة السكنية وكذا من حرية التنقل خلال فترة حدوث الواقعة.

الحكم زينهم 10 متهمين وزير الصحة الأسبق إعلامي ا

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