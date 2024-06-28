غدا.. إعادة محاكمة متهم فى "أحداث بولاق الدكرور"

تواصل الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، غدا السبت، استكمال إعادة محاكمة متهم مع آخرين سبق الحكم عليهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث بولاق الدكرور".

الاتهامات التي وجهتها النيابة

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة اشتراكهم وآخرين مجهولين فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والتخريب العمدى للممتلكات العامة والخاصة وتكدير الأمن والسكينة العامة، وقد وقعت منهم تنفيذًا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم الآتية، قتلوا وآخرون مجهولون، مع سبق الإصرار، المجنى عليهما "حسن.س"، وحذيفه.س"، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق أرواح من تواجدوا بمحيط تجمهرهم من المارة وقاطنى العقارات، فأعدوا لذلك أسلحة نارية خرطوش وأدوات مما تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص وأسلحة بيضاء وأخذوا يطلقون الأعيرة النارية ويقذفون الزجاجات الحارقة ويعتدون على المواطنين الأبرياء فأحدثوا عمدًا إصابات المجنى عليهم الثابتة بتقارير الصفة التشريحية المرفقة بالتحقيقات والتى أودت بحياتهم، وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابى على النحو المبين بالتحقيقات.

الشروع في قتل 7 أشخاص من بينهم طفل

شرعوا وآخرون مجهولون فى قتل 7 أشخاص من بينهم طفل، مع سبق الإصرار، وتنفيذًا لغرض إرهابى على النحو السابق وصفه بعاليه والمبين بالتحقيقات، إلا أن جريمتهم قد أوقف أثرها لسبب لا دخل لإرادتهم به وهو مداركة المجنى عليهم بالعلاج.

حازوا وأحرزوا أسلحة نارية غير مششخنة دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة موضوع الاتهام السابق، حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء وأدوات مما تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.