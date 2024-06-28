الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غدا.. استكمال محاكمة 3 متهمين بتزوير محررات رسمية في مصر القديمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، غدا السبت، محاكمة 3 متهمين في واقعة التزوير بمحررات رسمية بمنطقة مصر القديمة.

 تعقد  الجلسة، برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبوعيدة وخالد عبدالغفار النجار

 تفاصيل القضية

كانت النيابة العامة أحالت المتهمين، إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهمة التزوير في محررات رسمية في منطقة مصر القديمة، أوضح أمر الإحالة أن المتهمين "بسنت.هـ"، و"إيمان.ش" و"شيماء أ"، ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريق الاتفاق مع أخر مجهول في ارتكاب تزوير محررات رسمية وهي إحدي عشر إذن صرف لعقار مخصص لعلاج مرضى الأورام ونسبوها زورًا لمستشفى دار السلام.

محكمة جنايات القاهرة المستشار حمدي السيد الشنوفي مصر القديمة المتهمين محررات رسميه

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