الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الفراخ بـ94 جنيهًا للمستهلك.. أسعار الدواجن اليوم الجمعة

دواجن
دواجن

شهدت أسعار الدواجن، اليوم الجمعة، استقرارًا في الأسواق، حيث سجّلت أسعار الفراخ البيضاء من 82 إلى 83 جنيهًا في المزرعة، لتباع في الأسواق من 94 إلى 93 جنيهًا، وسجلت أسعار الدواجن الحمراء والساسو من 112 إلى  113 جنيهًا للكيلو في المزرعة، لتباع بالأسواق، بما يتراوح بين 122 :123 جنيها للكيلو.

أسعار الدواجن اليوم 

وسجّل سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء 72 جنيهًا في المزرعة ليصل إلى المستهلك بالأسواق بـ82 جنيهًا، وسجّل سعر كيلو الفراخ البلدي بين 110 و111 جنيهًا لتصل إلى المستهلك بالأسواق بسعر 120 و121 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو البانيه بين 210 و220 جنيها طبقًا لكل منطقة بالأسواق.

سعر البيض اليوم

سجل سعر كرتونة البيض الأحمر 143جنيهًا في المزرعة  لتباع للمستهلك بنحو 153 جنيهًا، وسجل سعر كرتونة البيض الأبيض 141 في المزرعة لتباع للمستهلك بسعر151 جنيهًا وسجل سعر كرتونة البيض البلدي 120 جنيهًا في المزرعة لتباع للمستهلك بسعر 130 جنيهًا.

وكان أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن أسعار الدواجن ستشهد انخفاضًا في الأسعار مع تحسن حالة الجو وانخفاض درجات الحرارة وتنسيق وزارة الكهرباء مع اتحاد الدواجن بشأن عملية تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء وانتظر استجابة وزارة الكهرباء لمنتجي الدواجن والحد من انقطاع التيار الكهربائي، خاصة المزارع الصغيرة التي تشكل النسبة الأكبر في صناعة الدواجن.

الفراخ ب94 جميلة للمستهلك أسعار الدواجن اليوم

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