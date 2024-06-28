غدًا.. استكمال محاكمة 5 خطفوا شابًا لخلافات مالية فى التجمع

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، غدًا السبت، محاكمة 5 متهمين بخطف شاب على إثر خلافات مالية بينهم في التجمع الأول.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، وعضوية المستشارين كامل سمير كامل وسامح عبدالغنى العنتبلى وشريف سامى، وأمانة سر وائل فراج.

نتائج تحقيقات النيابة

وبينت تحقيقات النيابة العامة في القضية 2674 لسنة 2023 جنايات التجمع الأول، قيام المتهمين بخطف المجني عليه بالإكراه، على إثر خلافات مالية بينه وبين المتهم الثاني، إلا أنه استدعى باقي المتهمين وتعدوا عليه بالضرب واقتادوه عنوة مصطحبين إياه بسيارة إلى مخزن للتوقيع على عدد من المستندات لديون مختلفة وعلى عقد بيع سيارته، على النحو المبين بالتحقيقات.