الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة اليوم الجمعة 28 يونيو

سيولة مرورية
سيولة مرورية

سادت الميادين والشوارع والمحاور الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الجمعة 28 يونيو 2024، حالة من السيولة المرورية، وسط انتشار أمني في الشوارع لمتابعة حركة السير، والتصدي لأي عوائق من شأنها التأثير السلبي على حركة المرور.

وانتظمت الحالة المرورية أعلى الطرق الرئيسية والمحاور والميادين في محافظتي القاهرة والجيزة، وظهرت سيولة مرورية بمحافظة القاهرة في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة.

وظهرت سيولة مرورية بمحافظة القاهرة في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

و شهدت محافظة الجيزة حالة من السيولة المرورية، وكذلك مدينة 6 أكتوبر، خاصة بالأحياء وشارع المحور المركزي، فيما شهد شارع الهرم الرئيسي سيولة مرورية مع انتظام حركة المركبات على بمنطقة فيصل وجامعة القاهرة وشارع السودان.

خصصت الإدارة العامة للمرور سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، لمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو تعرضت لحوادث من خلال الرقم 01221110000، في معظم الشوارع والميادين، والطريق الدائري، ومحور 26 يوليو، وميدان التحرير، ومنطقتي مدينة نصر ومصر الجديدة.

الميادين والشوارع المحاور الرئيسية محافظتي القاهرة والجيزة السيولة المرورية حركة المرور

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