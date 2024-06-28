الجمعة 28 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"CNN": أداء دونالد ترامب أفضل من جو بايدن خلال المناظرة

بايدن وترامب
بايدن وترامب

كشف استطلاع للرأي أجرته شبكة"CNN" الأمريكية، الجمعة، أن أداء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال مناظرة مع الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، كان أفضل.

وجاءت تقديرات المراقبين المسجلين، الذين شاهدوا مناظرة أمس الخميس، بأن أداء ترامب كان أفضل  بنسبة حوالي 67%، مقابل 33% قالوا إن أداء بايدن كان أفضل.

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المناظرة الرئاسية الأمريكية.. ترامب: بايدن يدفع العالم لحرب عالمية ثالثة

مراقبو المناظرة انحازوا في الاستطلاع إلى جمهور الجمهوريين

عكست نتائج الاستطلاع آراء النقاش فقط بين هؤلاء الناخبين الذين تابعوا آراء جمهور الناخبين الكامل ولا يمثلونهم في التركيبة السكانية الخاصة بهم، أو تفضيلاتهم السياسية أو مستوى الاهتمام الذي يولونه للسياسة.

وانحاز مراقبو المناظرة في الاستطلاع إلى للجمهوريين بنسبة 5 نقاط من الانحياز إلى الديمقراطيين، مما أدى إلى جمهور أكثر ميلا إلى الحزب الجمهوري قليلا من جميع الناخبين المسجلين على المستوى الوطني.

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فشل فى جذب الاستثمارات.. ترامب يهاجم بايدن بسبب الحرب الروسية الأوكرانية

 استطلاع "سي إن إن" أجري عبر رسالة نصية مع 565 ناخبا أمريكيا

وفقا لشبكة "سي إن إن"، قالت أغلبية 57% من مراقبي المناظرة، إنه ليس لديهم ثقة حقيقية في قدرة بايدن على قيادة البلاد، مقابل 44% قالوا إنه ليس لديهم ثقة حقيقية في قدرة ترامب على القيام بذلك.

يجدر الإشارة إلي أن استطلاع "سي إن إن" أجري عبر رسالة نصية مع 565 ناخبا أمريكيا مسجلا قالوا إنهم شاهدوا المناظرة أمس الخميس، وتمثل نتائج الاستطلاع آراء مراقبي المناظرة فقط.

المناظرة الرئاسية الأمريكية.. ترامب يتهرب من دعم فلسطين.. وبايدن: يجب التخلص من حماس

خلال المناظرة،  تهرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال المناظرة الرئاسية الأمريكية الأولى في مواجهة منافسه الديمقراطي الرئيس الحالي جو بايدن، اليوم الجمعة، عن السؤال عما إذا كان سيدعم قيام دولة فلسطينية مستقلة لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.

سي ان ان الرئيس الامريكي جو بايدن ترامب الديمقراطيين الحزب الجمهوري

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