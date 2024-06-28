غدًا.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل جواهرجى بولاق أبوالعلا

تنظر محكمة جنايات القاهرة، غدًا السبت، أولى جلسات محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مقتل جواهرجي بولاق أبوالعلا".

تفاصيل القضية

وجاء في أمر إحالة المتهمين في قضية جواهرجي بولاق أبوالعلا، تتهم نيابة وسط القاهرة الكلية كلًا من محمد حسن ومي ممدوح وفادية حسن ومدحت حمادة وحسن صبري، لأنهم بتاريخ 26 و27 فبراير 2024 بدائرة قسم بولاق أبوالعلا في القاهرة، قام المتهم الأول بقتل المجني عليه جواهرجي بولاق أبوالعلا حسني عدلي الخناجري عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية على ذلك، وأعد لذلك الغرض سلاحًا أبيض سكينًا، ونفاذًا لمخططه انفرد به تحايلًا، وما أن ظفر به حتى باغته بالتعدي عليه بالسلاح المار بيانه برأسه وطعنًا بصدره محدثًا إصابته التي أودت بحياته.

ارتكاب جنايتين مع واقعة القتل

وقد ارتكبت جريمة قتل جواهرجي بولاق أبوالعلا بقصد ارتكاب جنحة أخرى إذ إنه في ذات المكان والزمان سرق المشغولات الذهبية المبينة وصفًا بالتحقيقات المملوكة للمجني عليه جواهرجي بولاق أبوالعلا حسني الخناجري، على النحو المبين، وتلتها جناية أخرى إذ إنه في ذات المكان، أحرز بقصد التعاطي جوهرًا من مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونًا وأحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض سكينًا.