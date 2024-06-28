"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى محصول الزيتون

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الزيتون مراعاتها، وتمثلت التوصيات في الآتي.

أهم العمليات

1-التخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم في الأصناف المطعومة

2-زيادة عدد النقاطات مع تقدم الاعمار الصغيرة بهدف توفير كمية الرطوبة اللازمة لذلك

3-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة

4-ضبط عمليات الري وعدم الأفراط في الري

5-دهان الجزوع بالبلاستك لحماية الأشجار من أشعة الشمس.

التسميد

ا- الأشجار التي تروى بالغمر

1-الأشجار عمر سنة الى عامين يتم إضافة 100 جم الى 150جم سلفات نشادر أو نترات نشادر

2- تتم إضافة 300 جم سماد المركب للأشجار أكبر من 3 سنوات

3- يتم إضافة 150جم سلفات بوتاسيوم للأعمار الصغيرة والاعمار الكبيرة 300 جم

ملحوظة يكرر هذا التسميد مرة كل 15 يوم بمعدل 2 تسميد فى الشهر

ب- تسميد أشجار الزيتون التي تروى بالتنقيط

الرية الأولى – يضاف 2ك سلفات نشادر + 1/2كجم سلفات ماغنسيوم

الرية الثانية - يضاف 3ك سماد مركب 19 – 19 – 19

الرية الثالثة - يضاف 3ك سلفات بوتاسيوم

يضاف 2لتر حامض هيوميك مرة فى الشهر

يضاف1لتر حامض فوسفوريك مرة كل15 يوم بتبادل مع 1لتر حامض نيترك مرة كل 15 يوما

التسميد الورقي

ملحوظة يتم الرش الورقي بمعدل مرة كل شهر ويكون فى حالة ظهور اعراض نقص العناصر على الأشجار يكرر ويتم كما ياتى350جم حديد مخلبي+ 150جم زنك مخلبي +150جم منجنيز مخلبؤ +75جم ماغنسيوم+ 50جم بوركس+ 50جم سلفات نحاس +200جم يوريا ( لرفع كفاءة الامتصاص)

برنامج الري

السنة الأولى 20 لتر/ الشجرة

السنة الثانية 22 لتر/ الشجرة

السنة الثالثة 25 لتر/ الشجرة

السنة الرابعة 30:25 لتر/ الشجرة

السنة الخامسة 55:40 لتر/ الشجرة

السنة السادسة 60:55 لتر/ الشجرة

أكبر من 7 سنوات 70 لتر/ الشجرة

معدل الري 3 ريات في الأسبوع لتفادي أمراض أعفان الجذور



ملحوظة

في حالة وجود أي ضربات على الأشجار، ويرجع ذلك علي حسب نوع التربة يتم خلاها تقليل أو زيادة المياه.

برنامج المكافحة

مقاومة الأمراض الفطرية والحشرية والحيوانية

1-يتم مكافحة البياض الدقيق بشكل وقائي بإضافة الكبريت الميكروني بمعدل 2.5 جم لكل لتر ماء + ½ سم مادة ناشرة لكل لترماء

2-مكافحة المن والتربس والجاسد (نطاط الورق) ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب

لمبادة 1.5 سم / لترماء + مادة ناشرة- سليكرون 1 سم / الترماء + مادة ناشرة- موسبيلان 1 سم / التر ماء + مادة ناشرة

3-مكافحة الحشرات القشرية برش أي مبيد حشري مضاف إليه أي مادة نشرة معدن.