المناظرة الرئاسية الأمريكية.. بايدن: لن نغير سياستنا بشأن الهجرة

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال مناظرته مع ترامب، التي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أمريكا لن تغير سياستها بشأن الهجرة وسوف تعتمد على زيادة الدوريات التي تقوم بتأمين حدود الولايات المتحدة.

وأشار ترامب إلى أنه خلال فترة حكمه أغلق الحدود لمنع هجرة الإرهابيين لكن الرئيس الحالي فتح الباب أمام دخولهم، متابعًا: "الكثير من الإرهابيين يعبرون من الحدود ويقتلون مواطنينا في نيويورك وكاليفورنيا وغيرهما بسبب السياسات الحمقاء للرئيس الحالي".

وأضاف ترامب: "فتح الحدود أمام المهاجرين جعل من الولايات المتحدة دولة غير متحضرة ولا بد من ترحيلهم".