الحكم على اليوتيوبر أحمد حسن فى "التحرش بفتاة" غدًا

تصدر محكمة استئناف الاقتصادية، غدًا السبت، الحكم في دعوى تعويض مليون جنيه ضد اليوتيوبر أحمد حسن؛ لاتهامه بالتحرش بإحدى الفتيات وطلب إقامة علاقة غير شرعية معها، وصدور قرار نهائي بتغريمه 20 ألف جنيه.

تفاصيل الدعوى

كان أقام المحامي أشرف فرحات دعوى تعويض ضد اليوتيوبر أحمد حسن بعد استلام الحكم النهائي الصادر من محكمة النقض؛ بتأييد حكم المحكمة الاقتصادية بتغريمه 20 ألف جنيه، بتهمة التحرش بفتاة عبر المحادثات الإلكترونية.

كانت قضت محكمة النقض بتأييد الحكم الصادر بتغريم اليوتيوبر أحمد حسن 20 ألف جنيه بتهمة التحرش بفتاة عبر المحادثات الإلكترونية.