الجمعة 28 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الحكم على اليوتيوبر أحمد حسن فى "التحرش بفتاة" غدًا

اليوتيوبر أحمد حسن
اليوتيوبر أحمد حسن

تصدر محكمة استئناف الاقتصادية، غدًا السبت، الحكم في دعوى تعويض مليون جنيه ضد اليوتيوبر أحمد حسن؛ لاتهامه بالتحرش بإحدى الفتيات وطلب إقامة علاقة غير شرعية معها، وصدور قرار نهائي بتغريمه 20 ألف جنيه.

تفاصيل الدعوى

كان أقام المحامي أشرف فرحات دعوى تعويض ضد اليوتيوبر أحمد حسن بعد استلام الحكم النهائي الصادر من محكمة النقض؛ بتأييد حكم المحكمة الاقتصادية بتغريمه 20 ألف جنيه، بتهمة التحرش بفتاة عبر المحادثات الإلكترونية.

كانت قضت محكمة النقض بتأييد الحكم الصادر بتغريم اليوتيوبر أحمد حسن 20 ألف جنيه بتهمة التحرش بفتاة عبر المحادثات الإلكترونية.

محكمة استئناف الاقتصادية دعوى مليون جنيه اليوتيوبر احمد حسن

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