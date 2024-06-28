غدًا.. الحكم على "إنجى حمادة" و"كروان مشاكل" فى تهمة نشر فيديوهات إباحية

تصدر المحكمة الاقتصادية، غدًا السبت، الحكم على إنجي حمادة وكروان مشاكل في اتهامهما بنشر فيديوهات إباحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وألقي القبض على إنجي حمادة بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب مع التيك توكر كروان مشاكل.

وأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار التيك توكر كراون مشاكل لاتهامه بنشر مقاطع فيديو تحرّض على الفسق والفجور، وتنتهك قيم المجتمع ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب بالاشتراك مع "إنجي حمادة".