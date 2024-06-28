الجمعة 28 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غدًا.. الحكم على "إنجى حمادة" و"كروان مشاكل" فى تهمة نشر فيديوهات إباحية

إنجي حمادة
إنجي حمادة

تصدر المحكمة الاقتصادية، غدًا السبت، الحكم على إنجي حمادة وكروان مشاكل في اتهامهما بنشر فيديوهات إباحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وألقي القبض على إنجي حمادة بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب مع التيك توكر كروان مشاكل.

وأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار التيك توكر كراون مشاكل لاتهامه بنشر مقاطع فيديو تحرّض على الفسق والفجور، وتنتهك قيم المجتمع ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب بالاشتراك مع "إنجي حمادة".

 

المحكمة الاقتصادية المتهمة انجي حمادة كروان مشاكل التواصل الاجتماعي

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