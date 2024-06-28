الجمعة 28 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم.. انطلاق بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الإيقاعى 2024

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تنطلق منافسات بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الإيقاعي 2024، اليوم الجمعة، على الصالة المغطاة رقم 1 باستاد القاهرة الدولي والمقرر إقامتها خلال الفترة من 28 وحتى 30 يونيو الجاري.

18 دولة تشارك بإجمالي 250 لاعبة 

ويشارك فى البطولة: "مصر البلد المضيف - البرازيل - النمسا - قبرص - أرمينيا - بلغاريا - جورجيا - لبنان - البرتغال - المكسيك - قطر - جنوب إفريقيا - الإمارات العربية المتحدة - رومانيا - سلوفينيا - الولايات المتحدة الأمريكية - أوزبكستان - الهند" بإجمالي 250 لاعبة.

وتشارك دول مصر والمكسيك ورومانيا وأوزبكستان جماعى كبار بالفرق المتأهلة إلى أوليمبياد باريس 2024، ووصلت إلى القاهرة خلال الأيام الماضية البعثات المشاركة ببطولة كأس الفراعنة الدولية للجمباز الإيقاعي 2024.

 سلسلة بطولات الفراعنة الدولية 

وتعتبر سلسلة بطولات الفراعنة الدولية التى تنظمها مصر بجميع فروع الجمباز حدثًا مهمًا للغاية، كما أنها جزء كبير للمنافسة الدولية على أرض مصر، حيث إنها فرصة كبيرة للغاية لاستضافة جميع اللاعبين على مستوى العالم فى مصر وتبادل الخبرات الرياضية.

ونجح اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين فى وضع البطولة على الخريطة الدولية حتى أصبحت واحدة من البطولات الدولية التى تحرص جميع الدول والمنتخبات على المشاركة بها، بعد النجاح الذى حققته بطولة الفراعنة الدولية، منذ انطلاقها فى 2019 جعلها واحدة من البطولات الكبرى تحت مظلة الاتحاد الدولى للجمباز على مستوى العالم.

وقال الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والإفريقى للجمباز، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، إن مصر تحظى بثقة كبيرة من الاتحاد الدولي للعبة وهو ما ظهر مؤخرًا فى تنظيم البطولات الدولية الكبرى.

وأكد رئيس اتحاد الجمباز أن النجاح الذى حققته بطولة الفراعنة الدولية، منذ انطلاقها فى 2019، جعلها واحدة من البطولات الكبرى على مستوى العالم.

وأوضح أن بطولة الفراعنة الدولية يتطور شكلها مع كل نسخة جديدة يجرى تنظيمها، حتى باتت واحدة من البطولات الدولية التى تحرص جميع الدول والمنتخبات على المشاركة بها.

ألعاب الجمباز الجمباز الإيقاعي أعضاء مجلس إدارة هيئة إستاد القاهرة “رمسيس وذهب الفراعنة إيهاب أمين “الطريق باريس 2024”

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