محاكمة البلوجر آية طارق بتهمة نشر الفسق والفجور السبت

تنظر المحكمة الاقتصادية، غدًا السبت، أولى جلسات محاكمة البلوجر آية طارق، المتهمة بنشر الفسق والفجور.

وأعلنت وزارة الداخلية عن ضبط إحدى السيدات بالجيزة لقيامها ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر أحد التطبيقات، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لا سيما مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (سيدة) بتصوير وبث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيق "التيك توك" بهدف تحقيق نسب مشاهدة بغرض الشهرة، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بدائرة قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، وبحوزتها "هاتف محمول" وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها فجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.