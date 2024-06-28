الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"القومى للبحوث" يكشف تفاصيل تطوير مبيدات حيوية بديلة لنظيرتها الكيماوية المستوردة

مبيدات
مبيدات

قالت الدكتورة وفاء حجاج، المشرف على مكتب اتصال براءات الاختراع بالمركز القومي للبحوث، إنه يتم العمل على إنتاج وتطوير مبيدات حيوية بديلة للمبيدات الكيماوية المستوردة، والهدف في المقام الأول هو مكافحة الأمراض الوبائية المسببة لمشكلة للمحاصيل الاقتصادية المهمة.

النبات يتعرض لإجهاد مرضي وآخر بيئي

وأضافت حجاج، عبر مداخلة هاتفية لها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، أن المبيدات الحيوية البديلة لنظيرتها الكيماوية تعمل على مكافحة الإجهادات البيئية، بمعنى أن النبات يتعرض لإجهاد مرضي وآخر بيئي والاثنان يسببان أمراض مثل الملوحة والحرارة العالية، خاصةً عند زراعة مناطق الاستصلاح الجديدة التي تحتوي على درجات ملوحة مرتفعة.

المبيدات الحيوية مخصبة وتحفز وتحسن نمو النباتات

وأكدت المشرف على مكتب اتصال براءات الاختراع بالمركز القومي للبحوث، أن هذه المبيدات الحيوية البديلة للكيماوية، من أبرز مزاياها أنها مخصبة وتحفز وتحسن نمو النباتات، أي أنها متعددة الوظائف، ما بين مكافحة الأمراض والإجهاد البيئي وتحسين النمو مثله في ذلك مثل السماد الحيوي.

المركز القومي للبحوث مكتب اتصال براءات الاختراع الدكتورة وفاء حجاج إنتاج وتطوير مبيدات حيوية بديلة المبيدات الكيماوية المستوردة

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