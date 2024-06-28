الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أماكن لا بد من زيارتها فى الغردقة.. تعرف عليها

الغردقة
الغردقة

تقصد الأسر المصرية من مختلف الأقاليم والمحافظات مدينة الغردقة الساحلية خلال فصل الصيف لقضاء رحلة عائلية بها، والاستمتاع بالأجواء داخل المدينة السياحية، وتقدم «الدستور» لقرائها مجموعة من الأماكن المميزة التي يمكن للأسر زيارتها خلال رحلتهم بمدينة الغردقة.

 

مارينا الغردقة أو مرسى اليخوت

تعتبر مارينا الغردقة من أشهر الأماكن التي يقصدها زوار مدينة الغردقة خلال فصل الصيف، حيث تعتبر في مقدمة أماكن النزهة وأفضلها بالغردقة، خاصة في فترة المساء، وتحتوي منطقة المارينا والتي تقع بمنطقة السقالة جنوب الغردقة على رصيف طويل ترسو على جانبية المراكب واليخوت في شكل جمالي تتميز بهِ هذه المنطقة، بجانب مجموعة كبيرة من الكافيهات والمطاعم والبازارات السياحية التي تقدم الخدمات للزوار بأسعار متفاوتة، حيث يمكن دخول المواطنين والزائرين لمارينا الغردقة مجانًا دون رسوم، ويمكن للزائرين الدخول وعدم الجلوس والتجول للتنزه بها والتقاط الصور المختلفة وسط اليخوت بدون أي تكلفة مالية.

 

أكواريوم الغردقة أو متحف الأحياء المائية

يعتبر متحف الأحياء البحرية أو أكواريوم الغردقة ضمن أشهر المزارات للوافدين لمدينة الغردقة خاصة محبي الحياة البحرية، والذي يُعد الأول من نوعة بمنطقة الشرق الأوسط، حيث يُعَد متحف الأحياء البحرية الأكواريوم من المشروعات الكبرى بالغردقة، والذي يضم مجموعة كبيرة من الكائنات البحرية، في أشكال رائعة، وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويتيح المتحف فكرة التواصل مع الكائنات البحرية والتعرف عليها، وبه مجموعة كبيرة من الدلافين والقروش والكائنات البحرية المختلفة والمتنوعة.

كما يضم جراند أكواريوم 22 حوضًا من أكبر أحواض الأسماك في العالم حجمًا، وبه نفق زجاجي بطول 22 مترًا، ويقع بمنطقة طريق القرى بالقرب من منطقة مجاويش.

ويأتي كورنيش الغردقة بين الوجهات الأكثر زيارة من قبل أهالي الغردقة والوافدين عليها، وذلك بعد عملية التطوير التي شهدها، حيث تم تطوير كورنيش الغردقة الشهير بكورنيش "ميريت" والذي يقع بوسط المدينة، والمجهز بمقاعد وشمسيات ومظلات خشبية لاستقبال المواطنين، وخاصة في فترات الليل التي يكتظ الكورنيش خلالها بالزوار، ودائمًا ما يتجمع على الأسر والمجموعات في جلسات مفتوحة على شاطئ البحر.

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