الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد مناظرة الخميس.. ديمقراطيون يطالبون بايدن لحساب مرشح آخر للرئاسة

جو بايدن ودونالد
جو بايدن ودونالد ترامب

طالب بعض الديمقراطيين الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتنحي حتى يتمكن الحزب من ترشيح أخر بعد تعثره السيء في مناظرة الخميس، أمام الرئيس السابق دونالد ترامب.

ووصف أحد المشرعين الديمقراطيين مشهد المناظرة بقوله “كان هذا مثل الملاكم البطل الذي وصل إلى الحلبة بعد أن تجاوز ذروة شبابه ويحتاج إلى ركنه ليعلن الاستسلام، كان يجب أن يخرج بايدن من السباق”، وفقا لما نقلته قناة "إيه بي سي نيوز".

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وأوضحت القناة في تقرير، أن خيارات التبديل محدودة فإذا لم يختر الرئيس بايدن المغادرة بمحض إرادته، فسيتعين أن يكون هناك ثورة بين مندوبي المؤتمر الوطني الديمقراطي، الذين تم انتخاب الغالبية العظمى منهم بناء على تعهدهم بترشيح بايدن.

حان الوقت للحديث عن مؤتمر مفتوح ومرشح ديمقراطي جديد

فيما قال مشرع ديمقراطي آخر كان من أشد المؤيدين لبايدن: “حان الوقت للحديث عن مؤتمر مفتوح ومرشح ديمقراطي جديد”.

وأوضح: “أن نسخة بايدن التي ظهرت في المناظرة، نسخة تشبه الصورة الكاريكاتورية التي صورها ترامب وحلفاؤه لرجل غير مؤهل لهذا المنصب، لا يمكنها الفوز في نوفمبر”.

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فيما قال ديفيد أكسلرود، أحد كبار مستشاري الرئيس السابق باراك أوباما: “هناك شعور بالصدمة إزاء الطريقة التي ظهر بها بايدن في بداية هذه المناظرة، وكيف بدا صوته”، مشيرا إلى أنه كان مرتبكا بعض الشيء، متابعا: "ستكون هناك مناقشات حول ما إذا كان ينبغي أن يستمر، هو وحده من يستطيع أن يقرر ما إذا كان سيستمر أم لا"، وفقا لما نقلته قناة “سي إن إن”.

وتوقع “أكسلرود”، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يميل إلى ترك السباق الانتخابي، مشيرا إلى أن هذا بايدن لديه الكثير من الفخر ويؤمن بنفسه.

الرئيس الامريكي جو بايدن دونالد ترامب الديمقراطيين السباق الانتخابي

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