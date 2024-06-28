الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد رفيع يناقش "السيناريو.. دليل احتراف الدراما" الخميس

محمد رفيع
محمد رفيع

تنظم الدار المصرية اللبنانية للنشر، حفل توقيع ومناقشة كتاب “السيناريو.. دليل احتراف الدراما”، والصادر عن الدار للكاتب السيناريست والقاص محمد رفيع.

 يحتضن مركز قنصلية الثقافي، بمقره الكائن في مبني قنصلية – 5 شارع الفضل – باب اللوق- وسط البلد، وذلك في السابعة من مساء الخميس المقبل 4 يوليو، حفل توقيع ومناقشة كتاب "السيناريو- دليل احتراف الدراما"، والصادر عن الدار المصرية اللبنانية، للكاتب محمد رفيع.

ويتناول الكتاب بالنقاش والنقد والتحليل كل من، الكاتب والناقد الفني محمود عبد الشكور - الكاتب والناقد عصام زكريا رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتدير المناقشة الكاتبة الروائية عزة سلطان.

وفي مقدمته لكتابه "السيناريو- دليل احتراف الدراما"، يشير مؤلفه محمد رفيع إلي أن الكتاب، "هو خلاصة رحلة 15 عامًا قضيتُها بين التعلم والتعامل والعمل والتعليم؛ التعلّم على يد مخرجين كبار كرأفت الميهي، وسمير سيف، والتعامل مع آخرين كخالد يوسف، والعمل على أفلام قصيرة وأفلام تسجيلية، والتعليم في سنوات عشر من خلال تدريس السيناريو لطلبةٍ أفخر بهم لأنهم تخرجوا في ورشتي ومارسوا العمل للسينما في جميع أرجاء الوطن العربي؛ يضاف نجاحهم إلى نجاحي، وأحلِّق عاليًا مع كل نجاح لهم.

الفارق بين المعالجة الدرامية والمعالجة السينمائية

وقد حوى الكتاب الكثير من الموضوعات كنشأة الدراما، والفارق بين المعالجة الدرامية والمعالجة السينمائية، وكيف نسجل الفكرة، وكيف نرسم الشخصية، ونظريات البناء الدرامي، والتيمات الدرامية العالمية، ومدارس كتابة السيناريو، وتطبيقات عربية وأجنبية، وغيرها الكثير ليكون مرجعًا لعشاق الدراما، وقد يستتبع بسلسلة متخصصة في كل موضوع على حدة، فالسيناريو ومدارسه تتطور يومًا عن يوم.

والكاتب “محمد رفيع”، قاص وروائي وسيناريست، وصلت مجموعته القصصية “في مديح الكائنات”، والصادرة عن دار النسيم للنشر، إلي القائمة القصيرة لجائزة الملتقي للقصة القصيرة العربية بالكويت 2023.

كما حصل على جائزة ساويرس الثقافية أفضل مجموعة قصصية فرع الشباب في دورتها لعام 2012، عن مجموعته القصصية “أبهة الماء”.

كرم محمد رفيع في مؤتمر “تشيكوف” في روسيا عام 2019. كما رشحت مجموعته القصصية “عسل النون”، في القائمة القصيرة لجائزة الملتقي للقصة القصيرة العربية بالكويت للعام 2016.

صدر للقاص "محمد رفيع"، العديد من الأعمال الإبداعية، نذكر من بينها: “أنا ذئب كان”، رواية عن دار بتانة. “ساحل الغواية” رواية وصدت عام 2016، بالإضافة إلي مجموعاته القصصية: “بوح الأرصفة” 2003، “ابن بحر” 2005، “أبهة الماء 2009”، “عسل النون” 2015، “تعرف تعشق كمنجة” وغيرها.

محمد رفيع الدار المصرية اللبنانية مركز قنصلية الثقافي الناقد السينمائي عصام زكريا الكاتب محمود عبد الشكور الكاتبة عزة سلطان السيناريو دليل احتراف الدراما رأفت الميهي

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