الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المناظرة الرئاسية الأمريكية.. ترامب: بايدن يدفع العالم لحرب عالمية ثالثة

ترامب وبايدن
ترامب وبايدن

أكد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال مناظرته مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يود أن يصنع من أمريكا بلدًا عظيمًا مرة أخرى، بينما بايدن يدفع العالم لحرب عالمية ثالثة.

 

كمية مخدرات ضخمة تدخل أمريكا لتراجع مستوى تأمين الحدود في عهد بايدن

ولفت ترامب، إلى أن كمية المخدرات التي تدخل إلى الولايات المتحدة ضخمة بسبب تراجع مستوى تأمين الحدود في عهد بايدن، مشيرًا إلى أنه عاقب الكثير من المسئولين على أدائهم السيئ حتى في الجيش، أما بايدن فلا يستطيع فعل مثل ذلك.

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