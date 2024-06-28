الأرصاد: استمرار ذروة الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا نشهد ارتفاعًا في قيم درجات الحرارة بشكل كبير، وشعرنا بهم على مدار الأيام الماضية على أغلب محافظات الجمهورية، ومتوقع يستمر على مدار اليوم.

وأضافت غانم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية: "أننا نتأثر بكتل هوائية شديدة الحرارة بشكل كبير، فضلًا عن ارتفاع نسب الرطوبة في الجو، مما يزيد من شعورنا بارتفاع قيم درجات الحرارة، وتسجل العظمى على القاهرة الكبرى 39 درجة مئوية، وهذا أعلى من المعدلات الطبيعية بحوالي 5 درجات".

ارتفاع نسب الرطوبة التي تتجاوز الـ90%

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هذا العام درجات الحرارة به أعلى من المعدلات الطبيعية، منوهة بأن أشهر الصيف "يونيو ويوليو وأغسطس" سيكونان أعلى من المعدلات الصيفية المعتادة خلال السنوات الماضية.

وتابعت: "خلال هذه الأيام نتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي، والذي يتضمن كتل هوائية شديدة الحرارة، وتحمل بكميات كبيرة من بخار المياه، ما يؤدي لارتفاع نسب الرطوبة التي تتجاوز الـ90% في الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وتتجاوز 80% على القاهرة الكبرى".