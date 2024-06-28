أخبار فاتتك|قمر الدولة حكما لمباراة الأهلى وفاركو.. واستعدادات بايدن وترامب قبل المناظرة الأولى

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، يستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

قمر الدولة حكما لمباراة الأهلى وفاركو فى الدورى

أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة، إدارة مباراة الأهلي وفاركو في الجولة 28 من بطولة الدوري إلى الحكم نادر قمر الدولة.

ويلتقي الأهلي مع فاركو في السابعة مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة ببطولة الدوري.

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التموين: عودة مليون و230 ألف مواطن لمنظومة الدعم

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن عودة مليون و230 ألف مواطن بعد البت في تظلماتهم من قبل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية حيث كانت اللجنة أعلنت محددات الاستبعاد من منظومة دعم السلع لغير المستحقين وفق ضوابط الاستحقاق والاستبعاد منها (قيمة الراتب وحجم استهلاك الكهرباء واستهلاك المحمول والحيازة الزراعية وامتلاك سيارة موديل حديث).

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أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الجمعةً 28-6-2024

تراجعت أسعار الفراخ خلال تعاملات اليوم الجمعة بنحو 4 جنيهات، بينما استقرت أسعار الكتاكيت والبط، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الجمعة28-6-2024.

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تكريم رموز "اعتصام المثقفين" في احتفالية وزارة الثقافة بذكرى 30 يونيو

صرح الفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، أن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني والإدارة المركزية للشئون الفنية، بصدد إقامة احتفالية خاصة بمرور 11 عاما على ذكرى ثورة 30 يونيو يوم الأحد المقبل على خشبة مسرح السامر بالعجوزة.

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تفاصيل استعداد بايدن وترامب قبل المناظرة الأولى

بدأ الرئيس الأمريكي جو بادين والرئيس السابق دونالد ترامب استعدادهما للمناظرة الرئاسية الأولى بينهما منذ أيام نظرا لأهمية هذه المحطة في الحملة الانتخابية لكلا المرشحين.

وسيكون على المرشحين لرئاسة الولايات المتحدة خلال المناظرة التي ستحظى بمتابعة عشرات الملايين عبر العالم طرح مواقفهم وتصوراتهم لقضايا محلية ودولية في محاولة للتأثير على الناخبين المتأرجحين.

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