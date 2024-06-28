فشل فى جذب الاستثمارات.. ترامب يهاجم بايدن بسبب الحرب الروسية الأوكرانية

وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال مناظرته مع ترامب، التي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، بنظام عادل للضرائب وأنه لن يسمح بسد عجز الموازنة من جيوب المواطنين مثلما فعل ترامب.

بايدن يقدم الكثير من الوعود لكنه لا يفعل شيئًا بدليل إخفاقه في جذب الاستثمارات

ومن جانبه، قال ترامب، إن بايدن يقدم الكثير من الوعود لكنه لا يفعل شيئًا بدليل إخفاقه في جذب الاستثمارات وإنفاق أموال ضخمة على دول أخرى، مشيرًا إلى أنه فعل الكثير من الأمور الإيجابية في فترة رئاستي وبايدن أخذها إلى مسار عكسي يجعلنا دولة فاشلة.

ترامب: سأقبل نتيجة الانتخابات في حالة أنها عادلة

وأكد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال مناظرته مع بايدن، التي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه سيقبل بنتائج الانتخابات فقط إذا كانت عادلة وخالية من التزوير.

وأشار ترامب، إلى أن روسيا استولت على أراض في عهد أوباما وعهد بايدن ولو كان هو رئيسًا لما سمح بأن تبدأ الحرب في أوكرانيا.