اليوم 266 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته ويستهدف أكبر مراكز النزوح بغزة
واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الـ266 للعدوان على قطاع غزة، قصفه العشوائي لسكان القطاع الفلسطيني من الجو والبر والبحر، في ظل وضع كارثي وقاسٍ، مع استمرار رحلة النزوح في ظل العدوان البري على رفح، وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.
استهداف منازل وخيام النازحين وسط وجنوب غزة بشكل مباشر
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي واصلت خلال الساعات القليلة الماضية حرب الإبادة الجماعية والمجازر المروعة، حيث استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين فجر اليوم الجمعة، في قصف كثيف استهدف حي الشجاعية أكبر حي في مدينة غزة، ووسط القطاع، وخيامًا تؤوي نازحين غرب رفح جنوب القطاع.
وأكدت وسائل الاعلام أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف مراكز وخيام إيواء النازحين والمنازل المأهولة بالسكان بشكل مباشر، بالتزامن مع تقدم الدبابات بشكل مفاجئ نحو منطقة الشاكوش في مواصي رفح واطلقت قذائفها نحو المتنزه الإقليمي جنوب خان يونس وهو من أكبر مراكز النزوح.
37765 شهيدًا حصيلة العدوان
وأفادت وزارة الصحة في غزة بأن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 47 شهيدًا و52 إصابة خلال 24 ساعة الماضية، لترتفع أعداد الضحايا منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي إلى 37765 شهيدًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء و86429 مصابًا، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وسط منع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.
أبرز التطورات فى غزة خلال 24 ساعة
- استهداف طواقم جهاز الدفاع المدني بشكل مباشر أثناء تواجدهم في مقر عملهم بمخيم النصيرات وسط القطاع ما أسفر عن استشهاد 3 من عناصرهم وإصابة 6 آخرين.
- قصف منزل لعائلة عايش في محيط مسجد عبد الله عزام شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.
- استشهاد 7 مواطنين على الأقل إثر اقتحام الدبابات حي الشجاعية أكبر أحياء مدينة غزة بغطاء جوي وسط نزوح آلاف الفلسطينين من الحي باتجاه غرب المدينة.
- إنقاذ 13 إصابة بعد استهداف بناية سكنية لعائلة "الملش" في شارع يافا بحي الدرج شرق مدينة غزة.
- سقوط شهداء وجرحى في قصف على حي الزيتون جنوب مدينة غزة.
- شن سلسلة غارات على دير البلح وسط القطاع بدأت بقصف مقر البلدية ومنطقة البركة.
- استشهاد اثنان من المواطنين في قصف لمنزل ابو حسنين بالقرب من سوبر ماركت العصار في شارع البيئة بدير البلح.
- استشهاد 3 مواطنين بينهم طفلة وإصابة آخرين إثر قصف منزلا لعائلة أبو قينص في دير البلح.
- استشهاد 4 مواطنين وإصابة عشرون آخرون إثر تجدد إطلاق النار علي النازحين في منطقة الشاكوش ومفترق الإقليمي غربي رفح جنوب قطاع غزة، وسط منع طواقم الإسعاف من انتشال الشهداء والإصابات.
- استشهاد شاب واصيب آخران برصاص قناص إسرائيلي قرب دوار العلم غرب رفح.
- دخول المدرعات العسكرية إلى منطقة المواصي "المنطقة الإنسانية" في جنوبي غربي خان يونس.