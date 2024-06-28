اليوم 266 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته ويستهدف أكبر مراكز النزوح بغزة

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الـ266 للعدوان على قطاع غزة، قصفه العشوائي لسكان القطاع الفلسطيني من الجو والبر والبحر، في ظل وضع كارثي وقاسٍ، مع استمرار رحلة النزوح في ظل العدوان البري على رفح، وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

استهداف منازل وخيام النازحين وسط وجنوب غزة بشكل مباشر

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي واصلت خلال الساعات القليلة الماضية حرب الإبادة الجماعية والمجازر المروعة، حيث استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين فجر اليوم الجمعة، في قصف كثيف استهدف حي الشجاعية أكبر حي في مدينة غزة، ووسط القطاع، وخيامًا تؤوي نازحين غرب رفح جنوب القطاع.

وأكدت وسائل الاعلام أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف مراكز وخيام إيواء النازحين والمنازل المأهولة بالسكان بشكل مباشر، بالتزامن مع تقدم الدبابات بشكل مفاجئ نحو منطقة الشاكوش في مواصي رفح واطلقت قذائفها نحو المتنزه الإقليمي جنوب خان يونس وهو من أكبر مراكز النزوح.

37765 شهيدًا حصيلة العدوان

وأفادت وزارة الصحة في غزة بأن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 47 شهيدًا و52 إصابة خلال 24 ساعة الماضية، لترتفع أعداد الضحايا منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي إلى 37765 شهيدًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء و86429 مصابًا، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وسط منع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

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