تحرير 136 مخالفة تموينية متنوعة فى حملة لمباحث التموين بالغربية

شن ضباط وأفراد مباحث التموين بمحافظة الغربية، حملة مكثفة على مراكز ومدن المحافظة، في إطار تعزيز الرقابة على الأسواق والحد من التجاوزات التموينية، بما في ذلك مصادرة السلع المغشوشة والفاسدة، وتلقت الإدارة العامة لـ مباحث التموين بمحافظة الغربية، إخطارًا يفيد بتحرير 136 مخالفة تموينية متنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية، وتم تنفيذ هذه الحملات الرقابية على مراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع الجهات المختصة.

قاد الحملات العميد عمرو الطوخي، مدير مباحث التموين بالغربية، وجرى تحرير المخالفات المتنوعة التي تضمنت البيع بأسعار أعلى من التسعيرة المحددة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وضبط سلع غير معروفة المصدر ومغشوشة ومنتهية الصلاحية، وتلاعبًا في الأوزان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب المخالفات، وتمت إحالة القضايا إلى النيابات المختصة.

كما تم أيضًا التحفظ على المضبوطات وسحب عينات منها لإجراء التحاليل اللازمة، للتأكد من صلاحيتها والتحقق من مدى امتثالها للمعايير والمواصفات الصحية، وتحرير محاضر بحق أصحاب المضبوطات، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حتى صدور قرار من النيابة المختصة بشأن تلك المضبوطات.

وكان مدير أمن الغربية قد وجه مباحث التموين بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدي بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

وعلي صعيد منفصل، قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بجولة لمتابعة أعمال التشطيبات النهائية بمحطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم، لافتًا أنها أوشكت على الانتهاء؛ تمهيدًا لدخولها الخدمة، جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عيسى رئيس مركز ومدينة طنطا، وممدوح النجار رئيس حي أول طنطا، المهندس اشرف هواش مدير مديرية الإسكان.

ووجه المحافظ، الشكر للعمال الذين يبذلون قصارى جهودهم للانتهاء من المشروع مشيدًا بالجهد المبذول لاستمرار زيادة معدلات الإنجاز، للانتهاء من تنفيذ المشروع في أسرع وقت، وتُقام المحطة على مساحة 14 فدانًا ويتم إنشاؤها، ضمن خطة المحافظة الاستثمارية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج بيض المائدة من خلال خطوط للتربية والإنتاج، حيث تم تصميم المحطة لتعمل بطاقة إنتاج 70 مليون بيضة في العام، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة للشباب.

وقال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم، واحدة من المشروعات التي تعطيها المحافظة أولوية قصوى من أجل بدء تشغيلها كونها ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، وأنه قرر تطوير المحطة وزيادة عجلة الإنتاج بها لـ 70 مليون بيضة سنويًا، والإبقاء على نشاطها الخاص بإنتاج البيض ووقف قرار تغيير النشاط من إنتاج البيض إلى التسمين.

وعن الخدمات التي تقدمها المحطة، أكد محافظ الغربية، أن محطة إنتاج البيض في قرية كفر الشيخ سليم تساعد على توفير فرص عمل للشباب بالمحافظة، وبورصة بيع البيض بمحافظات وسط الدلتا، تحقيق الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة، التصدير للخارج، زيادة موارد المحافظة.

مباحث تموين الغربية

مباحث تموين الغربية

مباحث تموين الغربية