المناظرة الرئاسية الأمريكية.. ترامب يتهرب من دعم فلسطين.. وبايدن: يجب التخلص من حماس

تهرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال المناظرة الرئاسية الأمريكية الأولى في مواجهة منافسه الديمقراطي الرئيس الحالي جو بايدن، اليوم الجمعة، عن السؤال عما إذا كان سيدعم قيام دولة فلسطينية مستقلة لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.

وسأل دانا باش، مدير المناظرة التي تعرضها قناة CNN، ترامب، قائلا: “هل تؤيد إنشاء دولة فلسطينية مستقلة من أجل دعم السلام في المنطقة؟”.

وأجاب ترامب: 'يجب أن أرى'.

من جانبه قال بايدن، إن الأمم المتحدة ومجموعة السبع ومعظم الدول الكبرى واقفت على خطته بشأن إنهاء الحرب في غزة.

وأضاف أن الخطة من 3 مراحل، وأن حركة حماس يجب أن يتم القضاء عليها.

وتابع: "أنقذنا إسرائيل ولن نسمح لحماس بالاستمرار وخبراؤنا يعملون مع إسرائيل للتخلص من حماس".