ترامب: بايدن فتح حدود أمريكا للإرهابيين من الشرق الأوسط

شن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هجومًا ضد منافسه الرئيس الحالي جو بايدن، بخصوص سياسات حدود الولايات المتحدة.

وقال ترامب إن "إدارة بايدن الحالية شهدت مواجهة أكثر من 7.9 مليون على الحدود الأمريكية-المكسيكية" وهو ما يقرب من ثلاثة أضعاف العدد الذي حدث في عهد ترامب.

واضاف ترامب إلى أن المهاجرين فروا من منازلهم لأسباب متعددة، بما في ذلك تأثير الجائحة على اقتصادات أمريكا الوسطى والكوارث الطبيعية.



وأوضح أن ملخص ما حدث يدل على أن سياسة بايدن بشأن تأمين الحدود الأمريكية ضعيفة، زاعمًا أن بايدن "فتح حدود أمريكا للإرهابيين من كل دول العالم والشرق الأوسط".

وأضاف: "حدودنا كانت أكثر أمانا قبل رئاسة بايدن".