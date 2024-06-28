الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المناظرة الرئاسية الأمريكية.. بايدن يهاجم ترامب: أنت فاشل وأحمق

جريدة الدستور

هاجم الرئيس الأمريكي جو بايدن على الرئيس السابق دونالد ترامب خلال المناظرة الرئاسية الأولى بينهما، واصفًا إياه بأنه "فاشل وأحمق".

ودخل ترامب وبايدن في مناقشة ساخنة بسبب سياسات المحاربين القدامي، حيث قال ترامب إن بايدن لم يهتم بهم، في حين قال بايدن إن " ترامب يتحدث عن المحاربين بينما فقدت ابني في العراق".

وأضاف بايدن: "وضع المحاربين القادمى أفضل حاليا في الولايات المتحدة".

وقال: " ترامب هو الفاشل، وليس هنتر ابني".

وأشار الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أن الاقتصاد الذي ورثه عن ترامب كان سئيا، متهما منافسه بأنه كان مسؤولا جزئيا عن ارتفاع التضخم الذي حدث في عهد رئاسته.

ورد ترامب قائلا إن بايدن لم يرث 'أي تضخم تقريبا'.

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