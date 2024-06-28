بيراميدز فى اختبار جديد للدفاع عن صدارة دورى نايل أمام سموحة

يواصل بيراميدز الدفاع عن قمة دوري نايل عندما يحل ضيفًا على فريق سموحة في السابعة مساء اليوم باستاد الإسكندرية في الأسبوع الثامن والعشرين للمسابقة.

المباراة هى الثانية بين الفريقين خلال 15 يومًا فقط وفاز بيراميدز 3- صفر في المباراة مؤجلة من الدور الأول التي أقيمت يوم 13 يونيه الجاري.

سموحة يسعى للثأر لهزيمة الدور الأول

ويحتل سموحة بقيادة أحمد سامي المركز السابع برصيد 39 نقطة من 26 مباراة وله مواجهة مؤجلة مع الأهلي من الأسبوع الرابع والعشرين وحقق سموحة عشرة انتصارات وتعادل سع مرات وخسر سبع مباريات وسجل 29 هدفًا ودخل مرماه 27 هدفًا.

وجمع سموحة 8 نقاط من المباريات الـ8 الأخيرة بالفوز على الاتحاد السكندري والداخلية والتعادل مع فاركو وطلائع الجيش والهزيمة أمام بيراميدز، ويسعى للثأر لهزيمته في الدور الأول والوصول للنقطة 24.

أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة اختار20 لاعبًا في قائمة المباراة، وهم: الهاني سليمان ومحمد أشرف وبركات حجاج ومحمد مصطفي ميدو وأحمد عبد الحكم وجاستين آرثر وطارق علاء وعمرو قلاوة ودوكو دودو وأبو بكر ليادي ومحمد متولي كناريا ومحمد عصام وحمدي علاء وأحمد خالد وعبد اللطيف بن قسو ومحمد سعيد مكرونة ومصطفى البدري وحسام حسن وجونيور أجايي وفادي فريد.

وشهدت القائمة عودة حسام حسن بعد انتهاء إيقافه، بينما يغيب محمود وحيد ومحمد المغربي.

بيراميدز يفتقد جهود ثلاثة لاعبين

في المقابل لاجديد يقال ولاقديم يعاد بالنسبة لبيراميدز متصدر جدول دوري نايل برصيد 62 نقطة من 25 مباراة، وله مباراتين مؤجلتين مع الأهلي والزمالك وحقق 12 فوزًا متتاليًا وسجل 42 هدفًا ودخل مرماه 15 هدفًا، ويسعى للفوز والوصول للنقطة 65.

الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز اختار 22 لاعبًا في قائمة المباراة وهم: أحمد الشناوي وشريف إكرامي ويوسف نادر ومحمد حمدي ومحمود مرعي وأسامة جلال وكريم حافظ ومحمد الشيبي وأحمد فتحي ومصطفى فتحي وأحمد توفيق ومهند لاشين ومحمود دونجا وإبراهيم بلاتي توريه ومحمود زلاكة وإبراهيم عادل ومحمود صابر ومحمد رضا بوبو ويوسف أسامة وفيستون ماييلي ودودو الجباس وفخري لاكاي.

ويفتقد بيراميدز جهود أحمد سامي ووليد الكرتي للإيقاف لحصول كل منهما على ثلاثة إنذارات ورمضان صبحي بسبب أزمة المنشطات.

يدير المباراة محمد سلامة "ميدو" ويساعده مصطفى حسن ورجب محمد ومعهم السيد منير حكمًا رابعًا ومحمود الدسوقي حكم فيديو وأحمد ناجي مساعد حكم فيديو.