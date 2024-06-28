ترامب: أمريكا أصبحت دولة من العالم الثالث فى عهد بايدن

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن أداء الاقتصاد الأمريكي كان قويًا في عهده قبل جائحة كورونا، وهو ما مكَن الولايات المتحدة من اجتياز جائحة كورونا بشكل أفضل من أي دولة أخرى.

وأضاف في المناظرة الرئاسية التي تبثها شبكة "سي.إن.إن" أمام منافسه الرئيس جو بايدن، إن عدد وفيات كورونا في عهد بايدن كان أكبر بكثير ممن لقوا حتفهم في عهده.

وتابع: "الولايات المتحدة خسرت احترام العالم، ولم يعد أحد يحترم قيادتنا، ما جعلها أشبه بدولة من العالم الثالث، وهو أمر مخزٍ ومؤذٍ للدولة".

وسأل ترامب منافسه: "لماذا سمحت للملايين أن يأتوا من السجون والمصحات ليدخلوا إلى دولتنا ويدمرونها؟".

وأضاف ترامب، أنه بعد ذلك انتشرت جائحة كورونا، وأنفقت إدارته الأموال الضرورية حتى لا يحدث ركود في الاقتصاد، مثلما حدث عام 1929، معلقًا: "كان هناك الكثير من الإنجازات ولم تكن هناك حروب، لكن لم يتم تقدير ما فعلناه".

ووصف ترامب، إدارة منافسه بايدن، بأنها الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة.

وقال ترامب أثناء حديثه عن ملف الاقتصاد، إن "الصين تسرقنا منذ سنوات"، معتبرًا أن "فرض الرسوم عليها أمر منصف".