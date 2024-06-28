دورى نايل.. المقاولون يواجه البنك الأهلى فى مباراة مهمة بصراع الهبوط

يستضيف المقاولون فريق البنك الأهلي في الرابعة عصر اليوم بملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في واحدة من مباريات صراع البقاء في الأسبوع الثامن والعشرين لمسبقة دوري نايل.

المباراة من المواجهات ذات الست نقاط نظرا لوجود الفريقين في صراع الهروب من شبح الهبوط ويملك البنك الأهلي 27 نقطة مقابل 19 نقطة للمقاولون وفي حالة فوز البنك الأهلي سيصل للنقطة 30 ويزيد الفارق مع المقاولون إلى 11 نقطة وإذا فاز المقاولون سيصل رصيده إلى 22 نقطة ويقلص الفارق مع البنك الأهلي إلى خمس نقاط.

المقاولون يرفع شعار لا بديل عن الفوز

ويحتل المقاولون بقيادة معتمد جمال المركز السابع عشر وله مباراتين مؤجلتين مع الزمالك والأهلي من الأسبوعيم التاسع عشروالثالث والعشرين وحقق المقاولون أربعة انتصارات وتعادل سبع مرات وخسر 14 مباراة وسجل 23 هدفا واهتزت شباكه 40 مرة.

وجمع المقاولون ست نقاط من المباريات الخمس الأخيرة بالفوز على زد إف سي وطلائع الجيش والهزيمة أمام الاتحاد السكندري والداخلية وبيراميدز ويسعى للفوز والوصول للنقطة 22 والاحتفاظ بحظوظه في البقاء بدوري نايل.

البنك الأهلي والوصول للنقطة 30

على الجانب الأخر يحتل البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى المركز الرابع عشر وحقق سبعة انتصارات وتعادل ست مرات وخسر 14 مباراة وسجل 40 هدفا ودخل مرماه 41 هدفا.

وجمع البنك الأهلي 8 نقاط من المباريات الخمس الأخيرة بالفوز على المصري وبلدية المحلة والتعادل مع الإسماعيلي والجونة والهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا ويسعى للفوز والوصول للنقطة 30 والاقتراب من البقاء في دوري نايل خاصة إذا تعثر بلدية المحلة أمام انبي غدا "السبت".

يدير المباراة أمين عمر ويساعده محمود أبوالرجال وسامي هلهل ومعهم إبراهيم محمد حكما رابعا وعمرو الشناوي حكم فيديو ومحمد عزازي مساعد حكم فيديو.