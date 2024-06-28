المناظرة الرئاسية الأمريكية.. بايدن: إيران قتلت جنودنا دون رد من ترامب

حرص الرئيس الأمريكى جو بايدن على انتقاد خصمه السياسى ترامب عندما تطرقت أسئلة محاورى قناة سى أن أن إلى إيران، حيث زعم ترامب أن سياساته أدت إلى إفلاس الجمهورية الإيرانية، وهو التصريح الذى وصفه بايدن بالـ"كذب"، مدعيا تورط طهران فى مقتل العديد من الأمريكيين فى أفغانستان، والعديد من المناطق الأخرى دون رد فعل من إدارة الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب.

وقال بايدن إن الاقتصاد الأمريكي كان متساقطًا حين خرج ترامب من الرئاسية، لافتًا إلى أن ترامب وإدراته تعاملا مع الملف الاقتصادي بشكل سيء للغاية.

وتابع: "ترامب ترك لي اقتصاد كان في سقوط حر والناس يموتون".

ومن شأن المناظرة الأولى التي تأتي بعد 4 سنوات من التلاسن وتبادل الهجوم الذي يصل إلى حد العداء بينهما، أن تشكل نقطة الذروة للحملتين الانتخابيتين اللتين صعدتا الهجمات الشخصية مؤخرًا بشكل متزايد.