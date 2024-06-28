الجمعة 28 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه فى حادث تصادم بالسلام

ارشيفية
ارشيفية

صرحت نيابة السلام الكلية بدفن جثة شاب لقي مصرعه إثر حادث تصادم عقب ورود تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه. 

وشهد الطريق الدائري بـ مدينة السلام في القاهرة، مصرع شخص إثر اصطدام سيارة مسرعة به أعلى الطريق.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلى الطريق الدائري بمدينة السلام في القاهرة.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة أعلى الطريق الدائري بمدينة السلام في القاهرة اختلت عجلة القيادة في يد السائق، ما تسببت في انحراف السيارة وأدى ذلك الأمر إلى اصطدام سيارة به ومصرعه نتيجة إصابته بكسور وكدمات.

وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

الكلية نيابة السلام جثة شاب حادث تصادم تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه الطريق الدائري بـ مدينة السلام غرفة عمليات النجدة بالجيزة

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