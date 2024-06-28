الجمعة 28 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مظهر شاهين لـ"الشاهد": التحرير تحول فى وقت من الأوقات إلى قبلة للمجرمين والمتسولين

مظهر شاهين
مظهر شاهين

قال  الشيخ مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، إن الناس ترى الوجه الجميل للثورات دائمًا، الأعلام والأغاني الوطنية، والشعارات الجميلة الرنانة، لكن هناك دائمًا وجه آخر لا يراه إلا من قُدّر له أن يراه، وقد أعطاني القدر هذه الفرصة باعتبار أنني لم أكن فقط مشاركا في الثورة ولا خطيبا للثورة بل لأن عندي مسجد في الميدان اسمه "عمر مكرم".

وأضاف الشيخ مظهر شاهين خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news، أن التحرير قد تحول في وقت من الأوقات إلى قبلة للمجرمين والمتسولين وأصحاب المصالح. 

وتابع: "كان الناس يأتون عندي في مسجد عمر مكرم يوم الجمعة أو الخميس آخر النهار حتى يرفعوا الأعلام ويهتفون ويطالبون بمطالبهم، ثم يرحلون آخر النهار يوم الجمعة ويتركونني من مساء الجمعة وحتى مساء الخميس الذي يليه وسط هؤلاء الناس الذين بهم الهاربون من السجون وناس مجرمين ومتسولين".

تفاصيل البرنامج

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحريره حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

الشيخ مظهر شاهين برنامج الشاهد ميدان التحرير أحداث ثورة ٢٥ يناير الإعلامي الدكتور محمد الباز

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