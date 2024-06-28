مظهر شاهين لـ"الشاهد": لو لم أكن إمام مسجد "عمر مكرم" مكنتش نزلت التحرير

قال الشيخ مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، إنه قال مطالب الثورة عندما طلب منه الإخوان ذلك، متابعًا: "ساعات يتم وضعنا في موقف، لا أنت عارف كيف تكمله ولا كيف تنسحب، من السهل أن أدعي البطولة وأقول لحضرتك أني كنت مستبيع وبأنني أحمل روحي على كفي، لكن في حقيقة الأمر لم يكن الموضوع كذلك".

وأضاف الشيخ مظهر شاهين خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news: الإخوان حتى تنحي مبارك كانوا لا يريدون السيطرة بشكل واضح، أو يظهروا بأنهم مسيطرين، لأنهم لو أظهروا ذلك، فإن القوى السياسية الأخرى التي تعرف الإخوان وتفهمهم، سوف تنسحب من الميدان، وبالتالي كان الإخوان يريدون أن يظهروا بمظهر الشريك دون الاستحواذ على الميدان، ولذلك، حتى خطبة تنحي مبارك، قمت بخطبة 11 فبراير أيضًا".

وتابع: "الناس ترى الوجه الجميل للثورات دائمًا، الأعلام والأغاني الوطنية، والشعارات الجميلة الرنانة، لكن هناك دائمًا وجه آخر لا يراه إلا من قُدّر له أن يراه، وقد أعطاني القدر هذه الفرصة باعتبار أنني لم أكن فقط مشاركا في الثورة ولا خطيب للثورة بل لأن عندي مسجد في الميدان اسمه "عمر مكرم" وأنا إمام هذا المسجد وهم مقيمون عندي طيلة الوقت، وبالتالي فإن الأحداث هي التي سعت إلي ولم أسع أنا إليها، أي أنني لو كان مقدر لي بأن أكون إمام وخطيب مسجد آخر في مكان آخر لم تكن لتقابلني هذه الصدفة القدرية، لو كنت إمام مسجد آخر يمكن مكنتش فكرت أنزل التحرير، وأعتقد أنني ببطبيعتي المسالمة أنني لم أكن أذهب".

تفاصيل برنامج الشاهد

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحريره حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.