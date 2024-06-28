الجمعة 28 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاجل.. شهداء وجرحى بعد تجديد الاحتلال غاراته وسط وجنوب قطاع غزة

شهداء
شهداء

استشهدت مواطنة، فجر اليوم الجمعة، وأصيب مواطنون آخرون، بينهم أطفال في قصف طيران ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي منازل وسط قطاع غزة، وخياما تؤوي نازحين غرب رفح جنوب القطاع.

وقالت مصادر محلية، إن طيران الاحتلال قصف منزلًا في محيط منطقة البركة بدير البلح وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد مواطنة وإصابة مواطنين آخرين بينهم أطفال، كما أصيب مواطنون آخرون في قصف مدفعي وإطلاق نار من آليات الاحتلال صوب خيام تؤوي نازحين في منطقة الشاكوش ومفرق الإقليمي غرب مدينة رفح.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بشكل مباشر طواقم جهاز الدفاع المدني أثناء تواجدهم في مقر عملهم بمخيم النصيرات وسط القطاع، الأمر الذي أدى إلى استشهاد ثلاثة من عناصر الدفاع المدني وإصابة آخرين.

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