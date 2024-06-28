مظهر شاهين يكشف لـ"الشاهد" كواليس تلقيبه بخطيب الثورة

كشف الشيخ مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، عن كواليس تلقيبه بخطيب الثورة، قائلًا: "قال لي الإخوان بأننا سوف نخطب الجمعة، وهناك 6 مطالب سوف تقولهم على المنصة، المطالبة برحيل النظام، تعديل الدستور، حل جهاز أمن الدولة، الإفراج الفوري عن المعتقلين، إلغاء قانون الطواريء".

وأضاف مظهر شاهين، خلال لقاءه ببرنامج الشاهد الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news، أن هناك ورقة مكتوب بها هذه المطالب، والصورة التي صورتها على المنصة يوم 4 فبراير في الخطبة، كان معي ورقة لأنني لست حافظ، وهذه المطالب عمري ما قلتها في حياتي، وبالتالي كنت لا أريد أن أنسى شيء، فكتبت هذه المطالب في ورقة وأنا أتحدث.

وتابع: "جلس معي الدكتور جمال عبدالهادي وكان أحد أقطاب الإخوان وكانت علاقتي به طيبة وكنت لا أعرف هذه الناس على حقيقتهم أيضًا، فجلس يحفزني عن فضل الجهاد في سبيل الله والشهادة في سبيل الله، ثاني يوم الجمعة أرسل لي الدكتور صفوت حجازي وأكد عليا، كان عمري وقتها 37 سنة، فذهبت إلى المسجد حتى أبدل ملابسي، وبينما أنا في المسجد جائني شخص يقول لي الدكتور صفوت يعتذر لك لأن هناك شخص آخر سوف يخطب الجمعة، فقلت خلاص الحمد لله جاءت من عند ربنا، مع إني قلت كنت مستعد للخطبة".

وأردف: "من جاء لخطبة الجمعة كان الشيخ جمال قطب، عندما جاء إلى التحرير قالوا له أخطب أنت الجمعة، وقبل أن يخطب بخمس دقائق مسك الميكروفون وقال للناس يا جماعة، أنا شاهدت بالأمس لقاء الدكتور أحمد شفيق، والرجل قال كلام كويس ولا يجب أن نهاجمه، فما كان من الإخوان ألا أنهم قاموا عليه وهجموا عليه، فأشيع أنه مات، فلب مني أحدهم بأن أذهب لخطبة الجمعة في أسرع وقت، فقلت له لماذا، أليس من المفترض أن هناك شخص غيري سوف يخطب الجمعة، قال لي بأنه مات، فخرجت وخطبت معه الجمعة، فتعامل معي الإعلام بأني خطيب الثورة".