الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نعاه أهل قريته.. وفاة شاب من الفيوم في انقلاب سيارة بدولة ليبيا

وفاة شاب من الفيوم
وفاة شاب من الفيوم في حادث انقلاب سيارة بدولة ليبيا

شهدت قرية أبو جندير التابعة لمركز إطسا في محافظة الفيوم، حالة من الحزن الشديد إثر تلقي أهلها خبر مصرع “يوسف علي أنور”، 24 عاما، أحد أبناء القرية، في حادث تصادم بمدينة “درنة” فور وصوله إلى دولة ليبيا للعمل بها.
مصرع شاب في حادث 
وقال ناصر محمد، أحد أصدقاء الضحية، إنه في أثناء توجه الشاب للعمل في دولة ليبيا مع عدد من الشباب، اصطدمت سيارة مسرعة بسيارة كانوا يستقلونها ما أدى إلى انقلابها، وأسفر ذلك عن مصرع الشاب “يوسف علي" ابن قرية أبو جندير، وأصيب آخرون.

كما نعى زملاء الشاب عبر صفحاتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، واصفين المتوفى بأنه من خيرة شباب قرية أبو جندير، وأنه شهيد لقمة العيش، ترك أسرته بمصر للعمل في الغربة من أجل الحصول على لقمة العيش بالحلال لتوفير متطلبات واحتياجات أسرته، داعين الله أن يتغمده بالرحمة والمغفرة والعتق من النار.
تفاصيل وفاة شاب في حادث

وكانت الأجهزة الأمنية بدولة ليبيا تلقت بلاغًا بوفاة أحد الشباب المصريين، إثر تعرضه لحادث تصادم سيارة، وانتقلت على الفور قوات الأمن الليبية وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين أن الشاب مصري الجنسية ويقيم بإحدى قرى محافظة الفيوم، وتم نقل الجثة إلى أحد المستشفيات تحت تصرف جهات التحقيق.

فيما تواصلت السلطات المصرية مع السلطات الليبية للانتهاء من الأوراق لنقل جثة الشاب إلى الأراضي المصرية، لتسليمها لذويه ودفنه بمقابر العائلة بمسقط رأسه.

وكان قد أصيب شخص إثر تعرضه لحادث انفجار أنبوبة غاز خاصة بتكييف هواء بقرية العدوة مركز الفيوم، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.

إصابة شخص في حادث انفجار أنبوبة غاز تكييف بالفيوم

وكان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة بتلقيها بلاغًا بوقوع حادث انفجار أنبوبة غاز تكييف هواء بقرية العدوة التابعة لمركز الفيوم ووجود مصاب.

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IMG-20240628-WA0016
قرية أبو جندير الفيوم مصرع شاب في حادث بالفيوم دولة ليبيا شهيد لقمة العيش

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