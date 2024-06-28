الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محمد إبراهيم: تتويج منتخب الدراجات البارالمبى ببطولة إفريقيا جاء عن جدارة

محمد إبراهيم خليفة
محمد إبراهيم خليفة

أكد محمد إبراهيم خليفة، المدير الفني لمنتخبات الدراجات، أن المنتخب الوطني للدراجات البارالمبية نجح في التتويج بـ21 ميدالية متنوعة ببطولة إفريقيا البارالمبية لدراجات المضمار، المقامة على مضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة.

حصد منتخب مصر 21 ميدالية متنوعة بواقع 10 ميداليات ذهبية، و9 ميداليات فضية، وميداليتين برونزيتين، تصدر بهم الفراعنة جدول ميداليات بطولة المضمار.

 

وأكد إبراهيم أن المنتخب الوطني كان على قدر المسئولية ونجح في التتويج بالبطولة على الرغم قوة المنافسة.

 

أضاف مدرب منتخب الدراجات أن المنافسة قوية للغاية في البطولة والجميع يرغب في التتويج بالميداليات والوقوف على منصات التتويج ولكن منتخب مصر تصدر البطولة عن جدارة واستحقاق.

 

أضاف إبراهيم أن اليوم الجمعة ستُستكمل البطولة بمنافسات الطريق، ومنتخب مصر مرشح قوي للتتويج بها أيضًا، مشددًا أن فرصنا قوية للغاية بالرغم من قوة المنافسة.

 

وتولي اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، اهتمامًا كبيرًا لرياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

 

وتستهدف اللجنة البارالمبية المصرية تأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات وتحقيق أفضل الإنجازات خلال المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

 

مصر تحصد 23 ميدالية وتفوز ببطولة إفريقيا الباراليمبية لدراجات المضمار

 

فازت مصر للدراجات بلقب بطولة إفريقيا الباراليمبية لدراجات المضمار، بعد تصدر لاعبي الفراعنة ترتيب ميداليات سباقات المضمار والتي أقيمت على مضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة.
 

وحصد منتخب مصر 23 ميدالية متنوعة بواقع 12 ميدالية ذهبية، و9 ميداليات فضية، وميداليتين برونزيتين، تصدر بهم الفراعنة جدول ميداليات بطولة المضمار. 
 

وفي سباقات اليوم فاز منتخب مصر بالميدالية الذهبية لسباق السرعة 200 متر، فيما فاز منتخب نيجيريا بالميدالية الفضية.
 

وفي سباقات السرعة بمختلف الفئات رجال وسيدات حصد منتخب مصر 5 ميداليات ذهبية و5 ميداليات فضية، وميدالية برونزية واحدة.
 

وفي نفس السابقات فاز منتخب كينيا بميدالية ذهبية وأخرى فضية، بجانب ميدالية برونزية مع منتخب موريشيوس، وفاز منتخب المغرب بميدالية ذهبية، وتوج منتخب نيجيريا بميدالية برونزية.
 

وضمت منافسات أمس وفي سباقات المطاردة الفردية فاز منتخب مصر بـ 5 ميداليات ذهبية و4 ميداليات فضية وميدالية برونزية.
 

فيما فاز منتخبي كينيا والمغرب بميدالية ذهبية لكل منهما، وفاز منتخبي نيجيريا وكينيا بميدالية فضية لكل منهما، وتوج منتخبي كينيا والمغرب بميدالية برونزية لكل منهما.
 

وفي سباق السكراتش فاز منتخب مصر بالميدالية الذهبية، وتوج منتخب كينيا بالميدالية الفضية، وحصد منتخب المغرب الميدالية البرونزية
 

من جانبه أشاد الدكتور وجيه عزام رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة ورئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحادين الدولي والعربي بالمستوى القوي لسباقات بطولة المضمار، مشيرا إلى أن قوة المنافسات في هذه السابقات عكست التطور الكبير الذي شهدته رياضة الدراجات.
 

وأثنى عزام على فوز لاعبي منتخب مصر بلقب بطولة المضمار، موجها الشكر للاعبي منتخب مصر والجهاز الفني بقيادة المدرب محمد إبراهيم على ما بذلوه من جهد خلال منافسات سباقات المضمار.

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