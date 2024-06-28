الجمعة 28 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عماد رمضان: منتخب رفع الأثقال البارالمبى جاهز لباريس 2024.. وهدفنا إنجاز تاريخى لمصر

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قال عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية المصرية ورئيس بعثة منتخب مصر لرفع الأثقال في بطولة كأس العالم بجورجيا، أن منتخب رفع الأثقال البارالمبي، أكد جاهزيته للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، بعد الأداء الكبير الذي ظهر به الرباعون المصريون في كأس العالم التي أقيمت في جورجيا.

 

ووجه عماد رمضان الشكر للاعبي منتخب مصر لرفع الأثقال، بعد الروح العالية التي ظهروا بها خلال المنافسات، والتي مكنت البعثة المصرية من تحقيق 17 ميدالية متنوعة في كأس العالم، إضافة إلى تأهل 9 لاعبين من 9 هم قوام البعثة في جورجيا، إلى دورة الألعاب البارالمبية.

 

وتابع رمضان أن اللجنة البارالمبية المصرية تستهدف تحقيق إنجاز جديد لمصر في منافسات دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، والجميع يعمل من أجل ذلك خلال الفترة الحالية.

 

ووتوجه رمضان بالشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وكافة قيادات الوزارة لحرصهم الدائم على تذيليل كافة العقبات والتواصل المستمر للاطمئنان على الأبطال البارالمبيين.

 

وأشاد بالدعم الكبير الذي يقدمه الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية ومجلس الإدارة، لكل اللاعبين ومتابعتهم بشكل لحظي من أجل تذليل كافة العقبات لتحقيق أفضل الإنجازات في جميع الرياضات البارالمبية.

 

وحصد لاعبو منتخب مصر 17 ميدالية متنوعة، بواقع 7 ميداليات ذهبية و6 ميداليات فضية و4 برونزيات.

 

أحرز الميداليات الذهبية كلًا من: رحاب رضوان ميداليتين في وزن 55 كجم في العمومي والمجموع، ومحمد صبحي ثلاث ميداليات في وزن 88 كجم في المجموع والرواد ومجموع الرواد، ونادية فكري ميداليتين في وزن فوق 86 كجم في الرواد ومجموع الرواد.

 

وحصل على الميداليات الفضية: محمد المنياوي ميداليتين في وزن 59 كجم في العمومي والمجموع، وشريف عثمان في وزن 65 كجم في المجموع، ومحمد صبحي في وزن 88 كجم في العمومي، وفاطمة محروس ميداليتين في وزن 67 كجم في العمومي والمجموع.

 

وحصد الميداليات البرونزية: راندة تاج الدين ميداليتين في وزن 86 كجم في العمومي والمجموع، وصفاء محمد في وزن 79 كجم في العمومي، ونادية فكري في وزن فوق 86 كجم في المجموع.

عماد رمضان امين صندوق البارالمية الدكتور حسام الدين مصطفي رئيس اللجنة البارالمبية اتحاد رفع الأثقال البارالمبي ابطال البارالمبية أمين صندوق اللجنة البارالمبية المصرية

الأكثر قراءة

عاجل.. شهداء وجرحى بعد تجديد الاحتلال غاراته وسط وجنوب قطاع غزة

بهما طلقات نارية.. سيارة ربع نقل تلقى جثتين داخل نقطة إسعاف بقنا وتفر هاربة

لمَن يتفكرون.. أسامة الأزهري ينفي تصريحاته حول الكهرباء: «شائعة كاذبة والصورة مزيفة»

أولادها تركوها للشارع بعد أخذ جميع أموالها.. أم تستغيث (فيديو)

عاجل.. الحوثيون يعلنون استهدافهم سفينة فى البحر الأحمر

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 27-6-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

30 يونيو.. ضحك ولعب وجد وحب

د. محمد عفيفي

مائة شخصية قبطية

ماجد حبته

قفزة جديدة لجامعة القاهرة

خالد حريب

الجرح السودانى

حسين دعسة

الحرب على جنوب لبنان.. تقديرات التصعيد وشحنات الاسلحة

ماجد حبته

حوارنا الاستراتيجى مع اليمن

منى رجب

توجيهات رئاسية لحل أزمة الكهرباء فى أقرب وقت

محمد رفعت

فى أزمة الكهرباء.. هل الدولة حاضرة؟

صور

تداعيات صراعات القرن الأفريقي على الأمن الإقليمي في جلسة نقاشية

ألبوم صور.. الكلمة الافتتاحية للدكتور خالد عكاشة مؤتمر تفكيك خريطة الصراعات المركبة في القرن الإفريقي

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى وبلجيكا يتعاونان لتوصيل الإمدادات الإنسانية لغزة

قتيل ومصابون.. عملية كبرى ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

الاحتجاج حتى رحيل نتنياهو.. الإسرائيليون يبدأون يوم المسيرات فى جميع أنحاء إسرائيل