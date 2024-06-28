عماد رمضان: منتخب رفع الأثقال البارالمبى جاهز لباريس 2024.. وهدفنا إنجاز تاريخى لمصر

قال عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية المصرية ورئيس بعثة منتخب مصر لرفع الأثقال في بطولة كأس العالم بجورجيا، أن منتخب رفع الأثقال البارالمبي، أكد جاهزيته للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، بعد الأداء الكبير الذي ظهر به الرباعون المصريون في كأس العالم التي أقيمت في جورجيا.

ووجه عماد رمضان الشكر للاعبي منتخب مصر لرفع الأثقال، بعد الروح العالية التي ظهروا بها خلال المنافسات، والتي مكنت البعثة المصرية من تحقيق 17 ميدالية متنوعة في كأس العالم، إضافة إلى تأهل 9 لاعبين من 9 هم قوام البعثة في جورجيا، إلى دورة الألعاب البارالمبية.

وتابع رمضان أن اللجنة البارالمبية المصرية تستهدف تحقيق إنجاز جديد لمصر في منافسات دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، والجميع يعمل من أجل ذلك خلال الفترة الحالية.

ووتوجه رمضان بالشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وكافة قيادات الوزارة لحرصهم الدائم على تذيليل كافة العقبات والتواصل المستمر للاطمئنان على الأبطال البارالمبيين.

وأشاد بالدعم الكبير الذي يقدمه الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية ومجلس الإدارة، لكل اللاعبين ومتابعتهم بشكل لحظي من أجل تذليل كافة العقبات لتحقيق أفضل الإنجازات في جميع الرياضات البارالمبية.

وحصد لاعبو منتخب مصر 17 ميدالية متنوعة، بواقع 7 ميداليات ذهبية و6 ميداليات فضية و4 برونزيات.

أحرز الميداليات الذهبية كلًا من: رحاب رضوان ميداليتين في وزن 55 كجم في العمومي والمجموع، ومحمد صبحي ثلاث ميداليات في وزن 88 كجم في المجموع والرواد ومجموع الرواد، ونادية فكري ميداليتين في وزن فوق 86 كجم في الرواد ومجموع الرواد.

وحصل على الميداليات الفضية: محمد المنياوي ميداليتين في وزن 59 كجم في العمومي والمجموع، وشريف عثمان في وزن 65 كجم في المجموع، ومحمد صبحي في وزن 88 كجم في العمومي، وفاطمة محروس ميداليتين في وزن 67 كجم في العمومي والمجموع.

وحصد الميداليات البرونزية: راندة تاج الدين ميداليتين في وزن 86 كجم في العمومي والمجموع، وصفاء محمد في وزن 79 كجم في العمومي، ونادية فكري في وزن فوق 86 كجم في المجموع.