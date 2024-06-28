الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حياة كريمة تطلق مسابقة "Save Watt" لتقديم أفكار لترشيد الطاقة

حياة كريمة
حياة كريمة

أطلقت مؤسسة حياة كريمة مسابقة "Save Watt" لترشيد استهلاك الطاقة، وذلك من خلال اكتشاف أفضل الأفكار المبتكرة لتوفير الطاقة. 

وقالت “حياة كريمة”، في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، إن المسابقة تأتي في ظل الأزمات العالمية اللي تواجهنا بسبب الاستهلاك المتزايد للطاقة، ومع استمرار مصر والعالم في البحث عن حلول لترشيد الكهرباء.

ودعت حياة كريمة المواطنين للمشاركة في مسابقة "Save Watt" لاكتشاف أفضل الأفكار المبتكرة لتوفير الطاقة. 
وأتاحت المؤسسة الرابط التالي لإرسال الحلول المبتكرة من خلاله على مدار الأسبوع وهو: 
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حياة كريمه ترشيد الطاقة مسابقة Save Watt

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