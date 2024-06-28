توسع فى الضفة وإلغاء مزايا لكبار المسؤولين.. سموتريتش يتوعد السلطة الفلسطينية

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أمس الخميس، إن حكومته ستوسع مستوطنات بالضفة الغربية وتتخذ إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية، تشمل إلغاء مزايا لكبار المسؤولين، ردًا على التحركات الفلسطينية ضد إسرائيل على الساحة الدولية.

وأكد الوزير الذي يرأس حزبًا داعمًا للمستوطنين في بيان بأن الحكومة تؤيد اقتراحًا طرحه بهذا الشأن، وفق ما نقلت "رويترز".

ولم يصدر أي بيانات عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي عادة ما يعلن القرارات الحكومية.

ومن بين الخطوات التي قال سموتريتش إنه يطرحها إلغاء "مختلف الاعتمادات والمزايا" لكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية"، والموافقة على مبان استيطانية جديدة.