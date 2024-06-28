قبل المناظرة الرئاسية.. زوجة بايدن تشن هجوما حادا على ترامب

شنت جيل بايدن زوجة الرئيس جو بايدن، أمس الخميس، هجومًا حادُا على الرئيس السابق دونالد ترامب، وذلك قبيل المناظرة المرتقبة بينهما.

واعتبرت جيل بايدن أن المناظرة الرئاسية اختيار بين الرؤى المتنافسة بين الرئيسين، واصفة رؤية ترامب بالفوضى والفساد.

ونقلت شبكة "سي.إن.إن" عن جيل بايدن قولها، إن المناظرة ستوضح رؤيتين لأمريكا، وقالت "قد اخترتم رؤيتكم بالفعل: الرؤية التي اخترتموها هي للقيادة القوية والثابتة، مقابل الرؤية الأخرى، وهي الفوضى والفساد".

ودعت السيدة الأولى الأمريكيين إلى أن يستمعوا خلال المناظرة إلى قلب زوجها، وقالت: "أريدكم الليلة، عندما تراهما يتناقشان: أريدكم أن تسمعوا إلى كلام جو، ولكن الأهم من ذلك كله، أريدكم أن تستمعوا إلى قلبه".