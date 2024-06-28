ترامب يصل إلى أتلانتا استعدادا للمناظرة الرئاسية مع بايدن

أفادت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وصل إلى مدينة أتلانتا استعدادا للمناظرة الرئاسية مع الرئيس جو بايدن.

ومن شأن المناظرة الأولى التي تأتي بعد 4 سنوات من التلاسن وتبادل الهجوم الذي يصل إلى حد العداء بينهما، أن تشكل نقطة الذروة للحملتين الانتخابيتين اللتين صعدتا الهجمات الشخصية مؤخرًا بشكل متزايد.

وأظهر استطلاع أجرته وكالة "رويترز" بالتعاون مع شركة "إبسوس" أن الناخبين الأمريكيين يرون أن الرئيس السابق دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر، هو الاختيار الأفضل للاقتصاد، لكنهم يفضلون نهج منافسه الرئيس الحالي جو بايدن، المنتمي إلى الحزب الديمقراطي، للحفاظ على الديمقراطية.

وأظهر الاستطلاع الذي استمر 3 أيام، حالة من الانقسام بين الناخبين بشأن نهج ترامب وبايدن تجاه تحديين اثنين اعتبرهما المشاركون في الاستطلاع الأبرز في الولايات المتحدة، قبل أقل من 5 أشهر على الانتخابات.

وزاد تأييد المشاركين في الاستطلاع لبايدن على نحو طفيف إلى 37% مقابل 36% في مايو.