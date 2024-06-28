الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فيديو لأول تجربة عملية قبل مناظرة بايدن وترامب

بايدن وترامب
بايدن وترامب

أجرت شبكة "سي إن إن" تجربة عملية للمناظرة الرئاسية التي ينتظرها الملايين حول العالم والتي ستجمع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وسلفه دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، في تمام الواحدة بتوقيت جرينيتش.

واستعرضت الشبكة في تجربتها أهم قاعدة جديدة ستطبق لأول مرة المتمثلة بقطع الصوت تلقائيًّا عند انقضاء المهلة الزمنية للمتحدث.

ووصف المذيعان اللذان قاما بتجربة قطع الصوت بـ"الناجحة"، حيث تحدث أحدهم في وقت يظهر لديه "الضوء الأخضر" ما يعني أنها فرصته بالتحدث، في حين قاطعه زميله الآخر، إلا أن صوته لم يُسمع.

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